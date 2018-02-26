Истребитель шестого поколения на сегодняшний день остается заветной мечтой и целью в гонке вооружений великих держав.

При этом очевидно, что государство, которое первым создаст гиперзвуковой боевой самолет с лазерным вооружением - получит колоссальный геополитический козырь. Об этом сообщает Naked Science.

Пока что лидируют американцы, однако инженеры Китая, что называется, дышат в затылок. Это отчетливо видно на примере других проектов, связанных с боевой авиацией, например истребителей пятого поколения или ударных БПЛА. В обоих случаях Китай очень сильно продвинулся за последние годы: достаточно вспомнить принятие на вооружение J-20. Еще одним потенциальным обладателем самолета шестого - гиперзвукового поколения является Россия.

Вероятно, поэтому США пошли на увеличение финансирования разработки истребителя шестого поколения. Согласно представленным данным, на создание нового боевого самолета в течение пяти лет потратят 10 млрд долларов, что на 2,7 млрд больше, чем предполагалось ранее. При этом озвученная сумма, вероятно, не является итоговой и будет увеличена по ходу программы.

Здесь можно вспомнить суммы, которые США потратили на создание истребителей пятого поколения. Стоимость программы разработки F-22, по имеющимся сведениям, превысила 66 млрд долларов, в то время как создание F-35 потребовало 55 млрд. В любом случае, стоимость программы разработки для шестого поколения придется корректировать. Тем более что самолет должен получить принципиально новые возможности, которые в себя включают: активное применение лазеров различной мощности, расширенное автономное использование летательного аппарата, гиперзвуковой полет (возможно), улучшенные стелс-меры.

Сейчас частично определен общий облик истребителя шестого поколения. Предполагается, что это будет самолет, выполненный по аэродинамической схеме "бесхвостка".

Его могут создать в двух версиях: пилотируемой и беспилотной. При этом один пилотируемый летательный аппарат сможет контролировать несколько БПЛА (все эти самолеты будут созданы на одной базе). Если говорить о начале эксплуатации, то чаще всего называют 2030-е годы. Европейский аналог может появиться позднее.

Как сообщала "Страна", израильтяне сделали из космоса фото, на котором оказались два новейших истребителя Су-57 в Сирии. ISI предполагает, что они будут использоваться для тестирования в боевых условиях.

Ранее ПВО Сирии сбили израильский истребитель F-16.