9 марта в Пхенчхане открываются XII зимние Паралимпийские игры, в которых в шестой раз примет участие украинская сборная. Украинцы будут соревноваться в трех видах спорта.

33 спортсмена вошли в состав сборной Украины. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Украинцы будут соревноваться в трех видах программы: лыжных гонках, биатлоне и горных лыжах.

В пресс-службе Национального паралимпийского комитета Украины изданию "ГОРДОН" уточнили, что 10 спортсменов, вошедших в состав команды, – это лидеры, или гайды, сопровождающие незрячих атлетов и атлетов с нарушениями зрения на лыжной трассе во время соревнований.

Зимняя Паралимпиада пройдет в Пхенчхане с 9-го по 18 марта. Украина в шестой раз примет участие в этих соревнованиях.

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