В Кабмине пересмотрят процедуру отбора руководителей крупнейших госпредприятий Украины. В Минфине считают, что нынешняя процедура превратилась в профанацию.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает Интерфакс.

Премьер-министр Владимир Гройсман инициировал создание новой группы по отбору руководителей. Этот процесс был рекомендован международными партнерами. Данилюк пояснил, что происходит перезапуск процесса отбора руководителей государственных предприятий. Туда закладывается новый современный подход.

В процессе работы будут учтены мнения внешних экспертов, которые включены в Комитет по назначению новых руководителей предприятий (номинационный комитет), которые играют особенно важную роль в экономике Украины.

Данилюк отметил, что мнение зарубежных экспертов очень важно, так как это залог успеха дальнейшего сотрудничества.

Процедура отбора кандидатов на руководящие должности будет перенесена в указанный номинационный комитет, состав которого будет сокращен. Также обновленный орган будет наделен возможностью устанавливать критерии отбора соискателей. Также планируется, что орган будет усилен секретариатом.

Все эти изменения будут закреплены в постановлении Кабмина №777 от 2008 года, в котором прописаны нормы проведения конкурсного отбора. Также изменения планируется внести в постановления №142 и №143, в которых прописаны некоторые вопросы управления госпредприятиями.

Посредством номинационного комитета правительство Гройсмана назначило независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, руководство Укрзализныци и Укрпошты.

Как сообщала "Страна", в МВФ напомнили, что Украине пора продавать государственные предприятия. Спикер Верховной Рады выразил надежду, что процесс приватизации в Украине начнется уже весной 2018.

Напомним, что закон о приватизации госпредприятий ушел из Рады на подпись президенту.