Правоохранители разыскивают злоумышленников, которые украли деньги и с места происшествия уехали на внедорожнике Porsche Cayenne.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

26 февраля около 18:00 в дежурную часть Главного управления столичной полиции поступила информация о краже из автомобиля на одной из АЗС по ул. Большой Кольцевой. По вызову сразу выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

По словам 24-летнего пострадавшего правоохранители выяснили: припарковав свой BMW на территории АЗС, парень пошел по своим делам. В течение 20 минут трое неизвестных, разбив стекло передней двери автомобиля, похитили ноутбук и сумку с деньгами, в которой находилось 4 млн. гривен. При этом злоумышленники повредили одно колесо машины и скрылись с места на Porsche Cayenne.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Соломенском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Полиция проводит первоочередные следственные действия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

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