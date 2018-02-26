Подразделения Сил специальных операций ВСУ, несмотря на погодные условия, провели водолазную подготовку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования Сил специальных операций ВСУ.

"Несмотря на погодные условия, морская составляющая ССО осуществляет водолазную подготовку. Погружение водолазов с открытой и закрытой схемой дыхания, выполнение упражнений стрельб под водой с подводного оружия, движение на скоростных лодках и десантирование из них, забазирование водолазного снаряжения под водой, обслуживание водолазного снаряжения и вооружение, другие элементы тактико-специальной и водолазной подготовки", - говорится в нем.

Ранее "Страна" сообщала, что 22 февраля Генштаб ВСУ заявил о завершении АТО.

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