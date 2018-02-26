Злоумышленники научились мошеннически добывать криптовалюту при помощи Microsoft Word на компьютерах других людей.

Об этом сообщается в блоге компании VOTIRO Secured.

Эксперты советуют пользователям быть внимательными и острожными с текстовыми документами, пересылаемыми с незнакомых электронных адресов.

Для майнинга хакеры используют функцию Online Video в Microsoft Word. Она позволяет добавлять на страницу текстового документа видеозапись из Сети. При открытии этой страницы появляется сама запись и ссылка на неё.

После запуска мошеннического скрипта для майнинга начинается проигрыш видео, но как раз в это время процессор и видеокарта компьютера пользователя начинают тайный процесс добычи криптовалюты в интересах хакеров.

Пока эта схема не приносит киберпреступникам много прибыли, так как при закрытии файла на компьютере добыча криптовалюты прекращается. Но эксперты не исключают, что со временем хакеры придумают лазейку, как осуществлять "майнинг по-крупному".

Специалисты отмечают, что злоумышленники при помощи такого скрипта для Microsoft Word могут не только воровать криптовалюту, но и устанавливать на компьютер пользователя трояны и другие вирусы. Поэтому эксперты рекомендуют быть внимательными и острожными с текстовыми документами, пересылаемыми с незнакомых электронных адресов.

Как сообщала "Страна", хакеры взломали Tesla, чтобы майнить криптовалюту. Доступ к данным удалось получить благодаря сервису Kubernetes от Google, предназначенный для управления приложениями.

Отметим, что Исландии грозит дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалют.