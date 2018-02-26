Министр социальной политики Андрей Рева рассказал, как будут расти выплаты военнослужащих после повышения пенсии военным, которое вступило в силу 1 января, и от чего будет зависеть этот процесс.

В первую очередь министр отметил, что повышение пенсий состоится не сразу, а в три этапа, сообщает официальный сайт Министерства социальной политики Украины.

В среднем пенсии вырастут на 1500 гривен на первом этапе, который стартует в текущем году. Ожидается, что пенсии вырастут на 1500 гривен в среднем. Второй этап стартует с 1 января 2019 года – 750 гривен в среднем. Завершающий третий этап будет проводиться с 1 января 2020 года, пенсии вырастут еще на 750 гривен.

В 2016 году доходы бюджета Пенсионного фонда составляли 257 миллиарда гривен, их них 112 миллиардов гривен это собственные средства. После повышения заработной платы и отчислений данный показатель возрос до 159 миллиардов гривен. Также сократился и дефицит бюджета Пенсионного фонда со 145 до 141 миллиарда гривен.

"В 2018 году в бюджет Пенсионного фонда должно поступить 208-210 миллиардов гривен", - заявил министр Рева.

Эти средства, по его словам, будут направлены на выплату пенсий, повышение которых было принято еще 1 октября 2017 года. Кроме этих средств есть еще и резерв в сумме 7 миллиардов гривен, которые и пойдут на повышение пенсий военнослужащих.

Министр социальной политики отметил, что благодаря этому выплаты военнослужащим должны вырасти в два раза. Перерасчет будет проводиться 498 тысячам военным пенсионерам.

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