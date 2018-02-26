26 февраля раскачка курса евро на мировых рынках завершилась курсовом откатом к $1,2295/€: утром рынок стартовал на $1,2296/€ после чего успел сходить к $1,2355/€, и вернуться обратно, пишет UBR.

"Для валютной пары евро/доллар зона сопротивления находится между уровней $1,2352 – 1,2360/€. Ее пробой откроет покупателям дорогу к отметкам $1,2391/€ и $,2427€", — прокомментировал ситуацию аналитик Альпари Владислав Антонов.

Он связывал нервозность на европейском валютном рынке с предстоящими парламентскими выборов в Италии и голосованием социал-демократов по поводу сформированного в Германии коалиционного правительства.

Также на настроениях инвесторов может отразиться ожидаемое сегодня выступление о монетарной политике председателя Европейского Центробанка Марио Драги в Европарламенте.

"Он выстраивает свою речь таким образом, чтобы не вызвать на валютном рынке резкие ценовые колебания до его пресс-конференции после заседания ЕЦБ, которая состоится 8 марта. Уверен, что он продолжит придерживаться прежней риторики о будущей монетарной политике", - считает Антонов.

Главным событием завтрашнего дня станет первый спич Джерома Пауэлла в качестве нового руководителя американского Федерального резервного банка. Он будет выступать в Конгрессе, и также наверняка посвятит значительную часть речи все той же монетарке.

"В преддверии мартовского заседания ФРС он может подать рынку сигнал относительно будущих повышений ставок. При любом намеке на четырехкратное повышение ставок в этом году (напомним, что пока ожидается три повышения) трейдеры начнут скупать доллар. Во время выступления главы ФРС нужно следить за динамикой доходности американских облигаций", — посоветовал Антонов.

Как сообщала "Страна", rурс почти всех криптовалют просел. Биткоин опустился ниже $10 тысяч.

Ранее курс доллара за день сполз, но обвала валюты финансисты не ждут.

Также мы писали, что Трамп хочет назначить новым главой ФРС США миллионера без степени по экономике.