Каталонская "Барселона" договорилась о подписании контракта с 26-летним нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном. Об этом информирует sport.es.

Трансфер состоится ближайшим летом. Ранее уже была подобная информация. За игрока каталонцам необходимо будет заплатить 200 миллионов евро. Такая сумма отступных прописана в контракте француза.

Отметим, в этом сезоне Гризманн провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал 10 результативных передач. За "Атлетико" он выступает с 2014 года после перехода из "Реал Сосьедад".

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