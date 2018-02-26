Глава американского телеканала CNN Джефф Цукер призвал власти США присмотреться к Facebook и Google. Он также назвал их монополиями.

Из-за усиливающегося влияния глобальной социальной сети и интернет-поисковика поставщикам новостного контента все сложнее адаптироваться к современному цифровому окружению. Об этом сообщает Variety.

"Мне кажется, нам нужна помощь в мире рекламы и в мире технологий, чтобы найти новые способы монетизации цифрового контента, иначе хорошая журналистика исчезнет", - сказал Цукер.

￼По его словам, особое внимание на компании должны обратить регуляторы, так как Facebook и Google являются "монополиями".

Как сообщала "Страна", фейковое видео ограбления от Facebook собрало 4 миллиона просмотров за два дня. Спустя некоторое время выяснилось, что видео было создано в рамках борьбы против фейковых новостей.

Напомним, что Facebook получил $15,9 миллиардов чистой прибыли в 2017 году.