Стоимость проезда в автобусах Skybus, которые курсируют между железнодорожным вокзалом Киева "Киев-Пассажирский" и аэропортом Борисполь, увеличилась с 80 до 100 грн. Такую информацию приводит avianews.com.

Одновременно с этим увеличилась цена проезда от метро Харьковская в аэропорт Борисполь с 50 до 60 грн.

При этом в самих автобусах указано, что изменение тарифа произошло с 5 февраля 2018 года.

Последнее повышение стоимости проезда имело место год назад: с 1 января 2017 года стоимость проезда от вокзала в аэропорт Борисполь возросла с 60 до 80 грн, а от метро Харьковская в аэропорт - с 35 до 50 грн.

Билеты на проезд в автобусах Skybus после повышения стоимости. Фото: avianews.com

Регулярное сообщение между аэропортом Борисполь и центральным железнодорожным вокзалом Киева обеспечивают только автобусы Skybus.

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