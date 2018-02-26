В аэропорту Гамбурга совершил аварийную посадку один из крупнейших транспортных самолетов в мире Airbus Beluga, сообщает издание Hamburger Abendblatt.

Пилоты самолета ощутили запах дыма в кабине и приняли решение об аварийной посадке.

"Машина осуществила безопасную посадку. С экипажем все в порядке", - сообщил представитель Airbus.

Фото: abendblatt.de

После приземления пилоты направили самолет в ангар. Пожарные бригады при этом присутствовали на взлетной полосе.

"В ходе проверки было установлено, что в кабине пилота загорелся кабель, однако огонь на момент приземления уже погас" - сообщили пожарные.

Грузовой самолет прибыл из британского Честера. В его экипаж входили три человека.

Airbus A300-600ST "Beluga" - это один из самых больших самолетов в мире, который занимается перевозкой частей самолетов между предприятиями Airbus. Особенностью самолета является его специфическая форма.

Ранее "Страна" сообщала, что Boeing 777 с 370 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Гонолулу.