Американский мультипликатор Бад Лаки скончался в возрасте 83 лет. Он создал многих телевизионных и кино персонажей в том числе для "Истории игрушек", "Корпорации монстров" и "Тачек". Также Лаки - один из создателей популярной в 70-х программы "Улица Сезам".

Об этом сообщает журнал Hollywood Reporter.

Его сын рассказал журналистам, что отец ушел из жизни в субботу после продолжительной болезни в одном из хосписов в штате Коннектикут.

Он занимался работой над программой "Улица Сезам" в 1970-х годах, сняв и озвучив большое число популярных эпизодов образовательного сериала.

Начиная с 1990-х годов Лаки в рамках сотрудничества с киностудией Pixar участвовал в создании персонажей для таких мультфильмов, как "Корпорация монстров", "В поисках капитана Немо" и "Тачки". Его наиболее известная работа этого периода – ковбой Вуди из "Истории игрушек".

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