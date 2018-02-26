В Днепре автомобиль Renault Twingo влетел в грузовик ТАТRА, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает "Информатор".

По словам полицейского Максима Пономаренко, авария произошла при попытке обгона. Водитель автомобиля Renault Twingo двигался по улице Гаванской в сторону Южного моста и пытался обогнать фуру, за которой ехал. Не заметив грузовик ТАТRА, который двигался ему навстречу, водитель Renault начал обгон. Водитель грузовика попытался избежать столкновения, свернув направо на обочину дороги, однако в это же время водитель Renault, заметив грузовик, повернул налево. В результате этого произошло лобовое столкновение.

Фото:dp.informator.ua

Водитель Renault, мужчина 50 лет, погиб на месте аварии. Водитель грузовика находится в шоке и отказался комментировать обстоятельства аварии. На место вызвали следователя и сотрудников ГосЧС, которые будут доставать из автомобиля тело погибшего.

Видео: Youtube.com/informator.ua

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