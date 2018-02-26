Ухудшение погодных условий может привести к нарушению и прекращения движения транспорта на отдельных участках дорог, предупредили в Минифраструктуры.

Кроме того, будут перебои в работе электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли, а также в большинстве областей страны (кроме западных).

"27 февраля ночью в южной части, днем в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с, метели, в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы; на дорогах страны гололедица; минимальная температура ночью 15-22 мороза, в северо-западной половине местами 23-27 мороза", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее сегодня в столичной мэрии предупредили, что уже завтра не пустят в город грузовики из-за морозов.

Еще мы писали, что на время морозов в Киеве откроют 44 пункта обогрева.