Циклон из Сибири принес в Европу редкий мороз и холод. В Швейцарии, Италии, Британии, Испании, Франции стабильно держится минусовая температура, ночью столбики термометров опускаются до -10 -15 градусов и, поэтому замерзли озера, заледенели мосты и памятники, застыло железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает Reuters.

Фото: reuters.com

Отмечается, что в стране стабильно держится минусовая температура, а постепенное потепление с переходом в плюс ожидается со среды, 28 февраля. Местные СМИ уже окрестили циклон "зверем с востока".

Фото: reuters.com

Из-за таких температур в швейцарских городах, например, Женеве и Берне, частично замерзли озера и пруды. А в Италии больше всего боятся резкого потепления после мороза: там уже готовятся к возможным наводениям.

Фото: reuters.com

Фото: unian.net

Ранее "Страна" сообщала, что в Марокко впервые за полвека пошел снег.

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