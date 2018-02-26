По результатам встречи с исполняющим обязанности главы НБУ Яковом Смолием фракция приняла решение поддержать его назначение на эту должность. Об этом сообщает пресс-служба БПП.

Напомним, сегодня фракция "Блок Петра Порошенко" на вечернем заседании заслушала программу деятельности Национального банка до 2020 года, которую представил кандидат на должность главы НБУ Яков Смолий.

"Народные депутаты фракции БПП поставили Якову Смолию ряд вопросов и приняли решение поддержать его назначение на должность главы Национального банка", - говорится в сообщении.

Смолий назвал следующие стратегические направления развития НБУ: низкая и стабильная инфляция; стабильная, прозрачная и эффективная банковская система; восстановление кредитования; эффективная модель регулирования финансового сектора; либерализация валютного регулирования и доступность финансовых услуг.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что в четверг, 1 марта, вопрос назначения главы НБУ может быть рассмотрен парламентом

Между тем, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает недопустимым назначение на должность главы НБУ Смолия и предлагает создать следственную комиссию по деятельности руководства Нацбанка.

Фракция "Оппозиционный блок" заявила, что не будет голосовать за назначение Смолия главой Нацбанка.

18 января 2018 года президент Петр Порошенко внес в парламент проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ и назначения на этот пост Смолия.