В Москве повесился руководитель дирекции общего образования Высшей школы экономики Сергей Калашников. По предварительный данным, речь идет о суициде, информирует Mash.

Коллеги обнаружили его тело висящим в шкафу в его кабинете. На месте работают следователи.

"В Высшей школе экономики в Москве очень серьезное ЧП. В своем кабинете найден мертвым высокопоставленный сотрудник учебного заведения. По предварительным данным, речь может идти о самоубийстве", - говорится в сообщении.

Сергей Калашников, фото - mash

Как ранее сообщала "Страна", сегодня в днепровском СИЗО покончила с собой сепаратистка, которая разбила голову ветерану АТО в театре. Ей грозило 7 лет тюрьмы.

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