Киевская городская госадминистрация предупреждает водителей о возможном ограничении въездов в столицу крупногабаритного транспорта из-за ухудшения погодных условий 27 февраля. Об этом говорится в сообщении КГГА.

В связи с возможным ухудшением погодных условий возможно ограничение въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в столицу.

КГГА просит водителей планировать свои маршруты с учетом этой информации.

Кроме того, в мэрии предостерегли, что автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы.

Также городские власти убедительно просят киевлян в случае ухудшения погодных условий не пользоваться личным авто и по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.

Напомним, синоптики предупредили граждан об значительном ухудшении погодных условий в ближайшие дни.