Грузовикам могут запретить въезд в Киев на время непогоды
Киевская городская госадминистрация предупреждает водителей о возможном ограничении въездов в столицу крупногабаритного транспорта из-за ухудшения погодных условий 27 февраля. Об этом говорится в сообщении КГГА.
В связи с возможным ухудшением погодных условий возможно ограничение въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в столицу.
КГГА просит водителей планировать свои маршруты с учетом этой информации.
Кроме того, в мэрии предостерегли, что автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы.
Также городские власти убедительно просят киевлян в случае ухудшения погодных условий не пользоваться личным авто и по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.
Напомним, синоптики предупредили граждан об значительном ухудшении погодных условий в ближайшие дни.