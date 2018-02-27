Одессит Александр Луценко, освобожденный в результате обмена 27 декабря 2017 года, решил вернуться из так называемой "ДНР" в Украину к семье, так как, по его словам, его близким угрожают в Украине.

Об этом он рассказал на брифинге, передает подконтрольное т.н. "ДНР" "Донецкое агентство новостей".

Уроженец Одессы заявил, что за время пребывания в "ДНР" его семье в Украине не раз угрожали, поэтому он решил вернуться. "У меня в Украине дети и жена", — сказал он.

Кроме этого, он рассказал, что в Одессе продолжается судебное разбирательство по его делу.

"Я принял такое решение, потому что на последнем заседании в Украине судья сказал, что мне необходимо вернуться, закончить судебные заседания, чтобы не было никаких "хвостов"… В случае неявки меня объявят в международный розыск", - сказал он.

Луценко был задержан сотрудниками СБУ в апреле 2015 года за сепаратизм.

Последний большой обмен пленными состоялся 27 декабря по формуле 73 на 233.

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