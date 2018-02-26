Береговая охрана Аргентины обстреляла китайское рыболовецкое судно, которое вело незаконный промысел в морской экономической зоне страны. Об этом сообщает Astro Awani.

После этого аргентинские силовики еще восемь часов преследовали судно.

Инцидент произошел еще в минувший четверг, но известно о нем стало только сейчас.

Раненых и убитых в результате обстрела судна нет, сообщили в морской префектуре Аргентины.

Посольство КНР в Буэнос-Айресе пока не комментирует ситуацию.

Перед началом стрельбы из пулемета и корабельного орудия капитан аргентинского корабля сделал предупредительный выстрел в сторону китайского судна.

Однако судно-нарушитель, несмотря на огонь, попыталось уйти от преследования, длившегося 8 часов. Преследование было остановлено после специального распоряжения МИД Аргентины.

Напомним, недавно турецкий флот угрожал затопить итальянское буровое судно возле Кипра.

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