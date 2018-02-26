Из-за морозов во Львове заработают дополнительные пункты обогрева.

Об этом сообщает управление ГосЧС во Львовской области.

"Поскольку синоптики прогнозируют свыше -20 ночью и -15 днем, во Львове будут работать дополнительные пункты для обогрева людей. Не будьте равнодушными, сообщайте о фактах и ​​местах пребывания бездомных лиц или направляйте их непосредственно в Центр учета и ночного пребывания бездомных лиц", - обратились спасатели к горожанам.

Контакты Центра учета и ночного пребывания бездомных лиц: телефоны - 233 14 79 или 233 10 49, адрес - ул. Кирилловская, 3а (круглосуточно).

Пункты обогрева также работают на ул. Лычаковской, 56, ул. Сербской, 15, ул. Городоцкой, 163 а.

Фото: lviv.dsns.gov.ua

Напомним, что с 23 февраля из-за снижения температуры во всех районах Киева развернули дополнительные 24 пункта обогрева. Всего в столице работают 44 пункта обогрева.

Как сообщала "Страна", 26 февраля в Украине обещают морозную погоду без осадков. Днем -8...-12. Ночью -14...-20. Местами до -25 ночью.