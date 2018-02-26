Канцлер ФРГ и лидер партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Ангела Меркель объявила список кандидатов, которые войдут в коалиционное правительство от ее политсилы.

Об этом сообщает DW.

Единственным действующим министром, который сохранит должность, стала глава министерства обороны Урсула фон дер Ляен.

Во главе министерства экономики Меркель предложила поставить экс-руководителя аппарата канцлера Петера Альтмайера.

Йенс Шпан, предположительно, возглавит Минздрав.

Министерство сельского хозяйства возглавит Юлия Клекнер, министерство образования - Аня Карличек.

Напомним, что ранее лидер социал-демократов Мартин Шульц отказался от кресла главы МИД в коалиционном правительстве Ангелы Меркель.

Как сообщала "Страна", дату встречи в "Нормандском формате" назовут после формирования коалиции в Германии.