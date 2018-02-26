В понедельник, 26 февраля, метро в Киеве возобновило работу в обычном режиме после утреннего сбоя.

Об этом сообщается на странице КП "Киевметрополитен" в Facebook.

"Метро работает в обычном режиме. Из-за технической неисправности поезда была задержка в 2 минуты", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Напомним, что утром 26 февраля, в Киеве внезапно приостановила работу красная ветка метро. Об этом в Facebook сообщал "Киев Оперативный". Дежурная просила пассажиров воспользоваться наземным транспортом.

Как сообщала "Страна", коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыл подземный переход на станции "Святошин" из-за ремонта с 24 февраля до октября 2018 года. Выход к проспекту Победы, заводу "АТЕК" и подземный переход будут закрыты на ремонт.