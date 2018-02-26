США думают над санкциями еще против 13 россиян
США могут ввести санкции против 13 россиян, которых ранее Минюст страны обвинил в организации вмешательства в президентские выборы.
Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, передает Интерфакс-Украина.
"Мы продолжаем изучать вмешательство в выборы. Я могу только добавить, что мы тесно сотрудничаем с ФБР по информации относительно недавнего иска, и, в случае необходимости, мы рассмотрим введение санкций против лиц на основе информации, которая у нас есть", – сказал он.
В Госдепе тоже не исключают возможность введения дополнительных санкций.
"Санкции - это то, что мы обычно не прогнозируем, но мы можем потенциально это рассмотреть", - сказала официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.
Ранее США заявили, что будут добиваться экстрадиции 13 россиян, подозреваемых во вмешательстве в выборы.