В Иерусалиме, у южной стены Храмовой горы, на раскопках обнаружили древнюю печать, которая может служить доказательством существования библейского пророка Исайи.

Об этом сообщает Science Alert.

Возраст этой печати порядка 2 700 лет. На ней выдавлено личное имя на древнееврейском - "Исайя пророк".

Печать была найдена в трех метрах от места, где в 2015 году была обнаружена булла царя Езекии Иудейского, у которого Исайя был советником.

Теоретически, печать могла принадлежать и другому Исайе, жившему в то время. Но если печать действительно относится к пророку, это будет первым доказательством его существования вне религиозных текстов, включая Библию.

Исайя - один из четырех великих библейских пророков. Его главными пророчествами считаются слова о приходе Мессии.

Фото: sciencealert.com

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