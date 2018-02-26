К вечеру 25 февраля, харьковским коммунальщикам удалось восстановить теплоснабжение медкомплекса на Салтовке и Дома ребенка после масштабной аварии на теплосети.

Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на данные Харьковской облгосадминистрации.

По словам вице-губернатора Евгения Шахненко, после этого рабочие начали подключение к системам теплоснабжения жилых домов и объектов социальной сферы.

По данным ГОсЧС утром 26 февраля системы электро, газо и водоснабжения объектов в Харькове работают в штатном режиме.

Теплоснабжение объектов социально-бытовой сферы восстановлено в полном объеме. Постепенно восстанавливается теплоснабжение 70 многоэтажных жилых домов.

Параллельно продолжаются работы по восстановлению основной тепловой магистрали, которые планируются завершить до 12:00, в понедельник 26 февраля.

Напомним, что в Харькове в разгар морозов без отопления остались сотни многоэтажных домов. В целом из-за аварии на теплосети без тепла с 24 февраля оставались 666 зданий.

Как сообщала "Страна", больницы и детский дом в Харькове после аварии греют тепловыми пушками.