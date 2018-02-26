После коммунального Апокалипсиса в Харькове восстановили тепло в медкомплексе и Доме ребенка
К вечеру 25 февраля, харьковским коммунальщикам удалось восстановить теплоснабжение медкомплекса на Салтовке и Дома ребенка после масштабной аварии на теплосети.
Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на данные Харьковской облгосадминистрации.
По словам вице-губернатора Евгения Шахненко, после этого рабочие начали подключение к системам теплоснабжения жилых домов и объектов социальной сферы.
По данным ГОсЧС утром 26 февраля системы электро, газо и водоснабжения объектов в Харькове работают в штатном режиме.
Теплоснабжение объектов социально-бытовой сферы восстановлено в полном объеме. Постепенно восстанавливается теплоснабжение 70 многоэтажных жилых домов.
Параллельно продолжаются работы по восстановлению основной тепловой магистрали, которые планируются завершить до 12:00, в понедельник 26 февраля.
Напомним, что в Харькове в разгар морозов без отопления остались сотни многоэтажных домов. В целом из-за аварии на теплосети без тепла с 24 февраля оставались 666 зданий.
Как сообщала "Страна", больницы и детский дом в Харькове после аварии греют тепловыми пушками.