В понедельник, 26 февраля, в Киеве внезапно приостановила работу красная ветка метро.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Святошинско-Броварская линия (красная ветка) временно закрыта. Причина пока неизвестна, дежурная просит воспользоваться наземным транспортом", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

В КП "Киевметрополитен" пока не сообщают о сбое в работе метро.

Напомним, что коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыл подземный переход на станции "Святошин" из-за ремонта с 24 февраля до октября 2018 года. Выход к проспекту Победы, заводу "АТЕК" и подземный переход будут закрыты на ремонт.

Как сообщала "Страна", 24 февраля в Киеве непрекращающийся снегопад усложнил движение транспорта, в центре города и на многих трассах образовались пробки.