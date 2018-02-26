В понедельник, 26 февраля, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро подешевели.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Доллар подешевел на 9 копеек - до 26,98 грн.

Курс евро потерял в цене 4 копейки - до 33,19 грн.

Российский рубль опустился до 0,475 грн.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, как украинская власть попытается дотянуть до выборов без кредитов МВФ.

Как сообщала "Страна", НБУ технично опустил доллар на межбанке в пятницу, чтобы поднять его курс в начале недели. Об этом рассказали сами банкиры. Финансисты допускают скорое подорожание валюты до 27,15-27,20 грн.