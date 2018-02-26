Армению на Евровидении-2018 представит победитель украинского шоу Х-фактор
В тот же вечер, когда Украина определилась со своим участником Евровидения-2018, в Армении также выбрали финалиста нацотбора. Им стал Севак Ханагян, который победил в украинском шоу Х-фактор несколько лет назад.
Об этом сообщает "Армения сегодня".
Севак Ханагян представит Армению с песней "Ветер". На голосовании и эксперты, и зрители отдали ему высший балл - 12.
В 2016 году Севак Ханагян победил в седьмом сезоне украинского вокального шоу "Х-фактор".
Напомним, что отбор для участия в "Евровидении-2018" в Германии выиграл Михаэль Шульте, который представит страну композицией You Let Me Walk Alone.
Как сообщала "Страна", украинец Alekseev представит Беларусь на Евровидении 2018 в Португалии.
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