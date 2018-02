В тот же вечер, когда Украина определилась со своим участником Евровидения-2018, в Армении также выбрали финалиста нацотбора. Им стал Севак Ханагян, который победил в украинском шоу Х-фактор несколько лет назад.

Об этом сообщает "Армения сегодня".

Севак Ханагян представит Армению с песней "Ветер". На голосовании и эксперты, и зрители отдали ему высший балл - 12.

В 2016 году Севак Ханагян победил в седьмом сезоне украинского вокального шоу "Х-фактор".

Напомним, что отбор для участия в "Евровидении-2018" в Германии выиграл Михаэль Шульте, который представит страну композицией You Let Me Walk Alone.

Как сообщала "Страна", украинец Alekseev представит Беларусь на Евровидении 2018 в Португалии.