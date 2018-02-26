Экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта отпустили из-под домашнего ареста, чтобы он смог принять участие в похоронах тестя.

Об этом сообщает The Hill.

Тесть политтехнолога умер 24 февраля. Суд разрешил Манафорту, который находится под домашним арестом, покинуть дом в Александрии (штат Вирджиния) с 26 по 27 февраля.

При этом подозреваемый не должен снимать с себя электронный браслет, который показывает его местонахождение. Также он должен постоянно контактировать с представителями надзорных служб.

Напомним, что Манафорта обвиняют в отмывании через оффшоры до $30 млн, уклонении от уплаты налогов и банковском мошенничестве. Его начали подозревать после встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая, по данным американских СМИ, может быть связана со спецслужбами РФ.

Как сообщала "Страна", ФБР обвиняет Манафорта в подкупе политиков из Евросоюза, которые продвигали Украину в Европе.