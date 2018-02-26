Бывшая первая леди США Мишель Обама выпустит мемуары, которые поступят в продажу 13 ноября этого года. В них она расскажет о своей жизни с детства и до наших дней.

Об этом сообщает The Guardian.

Книга "Становление" выйдет на 24 языках . По слухам, компания Penguin Random House, которая издаст мемуары, заплатила за право на публикацию 65 млн долларов.

Мишель Обама заявила, что надеется, что ее мемуары вдохновят других найти смелость стать тем, кем они хотят.

Перед публикацией экс-первая леди отправится в тур по США и другим странам, чтобы представить свою работу.

Фото: google.com.ua

Напомним, что ранее Мишель Обама заявила, что одобряющие Трампа женщины "выступают против себя".

Как сообщала "Страна", Мишель Обама наконец рассказала, что было в коробочке Tiffany, подаренной Меланией Трамп на инаугурации год назад.