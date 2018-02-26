В понедельник, 26 февраля, министр обороны Степан Полторак начинает свой двухдневный визит в Финляндию.

Об этом сообщают РИА Новости Украина.

Он встретится с главой финского оборонного ведомства. Министры проведут двустороннюю встречу, обсудят ситуацию с безопасностью в своих странах и текущие вопросы оборонной политики

Также Степан Полторак встретится с президентом страны Саули Ниинисте и возложит венок к военному мемориалу Хиетаниеми.

Это первый визит главы украинского оборонного ведомства в Финляндию.

Напомним, что Петр Порошенко подписал нашумевший закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Согласно букве закона, теперь война на востоке Украины называется не "антитеррористической операцией", а "освобождением оккупированных Россией территорий".

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко подал в Верховную Раду и определил как неотложный законопроект о нацбезопасности.