В британском городе Лестер прогремел мощный взрыв. В результате пострадали шесть человек. Двое из них в критическом состоянии.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел вечером 25 февраля на Хинкли-роуд. По словам очевидцев, магазин взорвался с такой силой, что стекло и обломки были разбросаны по всей проезжей части. Через несколько часов после момента взрыва, воздух все еще был полон дыма.

На место происшествия прибыли шесть пожарных машин. Службы экстренной помощи оцепили около 60 домов в районе взрыва.

Причина взрыва все еще неизвестна. Но полиция пока не связывает это с терактом.

Напомним, что посольство США в Черногории пытались взорвать ручной гранатой.

Как сообщала "Страна", во время проведения карнавала в Оруро, в Боливии, произошел взрыв газового баллона, в результате погибли шесть человек, еще по меньшей мере 28 человек получили ранения.