Рейтинг популярности президента США вновь снизился. Деятельность Дональда Трампа на посту одобряют 35% американцев.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные опроса, который был проведен с 20 по 23 февраля.

На популярности президента отразилась стрельба в школе Флориды, где 14 февраля 19-летний бывший ученик расстрелял 17 человек.

54% респондентов не одобрили позицию Трампа в отношении контроля за оборотом оружия. За ужесточение законодательства, регулирующего оборот огнестрельного оружия в США, выступили 70% опрошенных.

Среди республиканцев деятельность Трампа одобряют 80% однопартийцев. У демократов - лишь 5% респондентов.

В начале февраля, согласно опубликованному опросу Rasmussen Reports, деятельность лидера США положительно оценивали 49% принявших в участие в опросе.

Напомним, что после стрельбы во Флориде Дональд Трамп поддержал идею разрешить школьным учителям носить оружие, а также отменить правила, согласно которым ношение оружия возле школ запрещается.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп оказался на последней строчке в рейтинге американских президентов, опубликованном в The New York Times.