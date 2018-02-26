В понедельник, 26 февраля, в Украине обещают морозную погоду без осадков.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Днем -8...-12. Ночью -14...-20.

В Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до - 25.

В южной части и на Закарпатье до -4...-8 днем и -11...-13 ночью.

На востоке -5...-10 днем и до -11...-17 в ночное время.

В Киеве сегодня -10...-12 днем, -18...-20 ночью. Переменная облачность без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что из-за морозов в Киеве развернули 44 пункта обогрева в разных районах города.

Как сообщала "Страна", климатологи ранее выяснили причину аномальной погоды в Европе, которая наблюдается последние десятилетия.