Синоптики обещают до минус 14 днем и до 25 мороза ночью
В понедельник, 26 февраля, в Украине обещают морозную погоду без осадков.
Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.
Днем -8...-12. Ночью -14...-20.
В Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до - 25.
В южной части и на Закарпатье до -4...-8 днем и -11...-13 ночью.
На востоке -5...-10 днем и до -11...-17 в ночное время.
В Киеве сегодня -10...-12 днем, -18...-20 ночью. Переменная облачность без осадков.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что из-за морозов в Киеве развернули 44 пункта обогрева в разных районах города.
Как сообщала "Страна", климатологи ранее выяснили причину аномальной погоды в Европе, которая наблюдается последние десятилетия.
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