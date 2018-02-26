Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что утверждение о том, что пробу Манту нельзя мочить - мифом, который не соответствует действительности. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Многие украинцы считают… будто вода на коже может повлиять на реакцию организма, папула от инъекции увеличится и результат пробы ложно покажет, что человек инфицирован. Это не так", – заявила она.

Также Супрун уточнила, в рекомендациях западных организаций, например, CDC - нет никаких ограничений на этот счет.

При этом отметила, что Манту действительно не стоит тереть или царапать.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Туберкулинодиагностика, или реакция Манту – иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулезная инфекция.

Как сообщала "Страна", у Супрун предлагают запретить детям без прививок ходить в школы и детсады.

Ранее Супрун предупредила, что от дифтерии привита только половина украинцев.