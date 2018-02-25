Американская газета New York Post назвала российских хоккеистов, которые победили в олимпийском хоккейном турнире в южнокорейском Пхёнчхане, "командой без страны".

На официальной странице New York Post в Twitter опубликована ссылка на материал по итогам хоккейного матча с заголовком "Команда без страны выигрывает золото хоккейного олимпийского турнира" (A team without a country wins hockey gold).

Фото: twitter.com/nypost

Несмотря на называние, которое им дали американских журналистов, российские хоккеисты испытали эмоциональный подъем и исполнили гимн России во время награждения под звуки олимпийского гимна. На трибунах также виднелись флаги РФ.

Напомним, последнюю до этого медаль сборная России выигрывала в 2002 году. Тогда россияне завоевали бронзу, в матче за третье место обыграв команду Белоруссии (7:2).

Олимпийские игры завершились 25 февраля.

Как сообщала "Страна", россияне в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в финале Олимпиады и завоевали золотые медали впервые за 26 лет.