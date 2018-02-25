Мама пострадавшего в ТРЦ Dream Town ребенка рассказала о том, какие травмы получил ее сын во время спуска с одной из водных горок. Фото с травмами малыша женщина опубликовала на своей странице в Facebook.

Детали трагедии журналистам "Страны" также рассказали сотрудники аквапарка, которые уверяли, что мальчик отделался легкими царапинами и испугом из-за падения на него брызговика.

"Не крыша провалилась, а упал брызговик - это такая пластмассовая стенка по краям горки. Мальчик поцарапался, ничего серьезного. Сегодня уже починили", - рассказал "Стране" сотрудник аквапарка.

Между тем, мама мальчика Елена Ладан-Павленко опубликовала свою версию приключившейся трагедии.

Она пишет, что инцидент произошел 24 февраля, около 17.00. На ребенка в момент спуска обрушилась верхняя конструкция горки. Когда сын оказался уже внизу он не понял что с ним произошло.

Мальчик ощутил только сильный удар по голове, потом потемнело в глазах. В больнице ребенку наложили 34 шва.

По словам мамы мальчика, врачи ему наложили 34 шва Фото: Елена Ладан-Павленко/Facebook

Врачи рассказали родителям, что рана глубокая и достает до кости черепа. Ребенку прописали антибиотики и успокоительные.

В ближайшее время семья должна встретиться с владельцами аквапарка (они уже вышли на нее) и обсудить дальнейшие действия.

Фото: Елена Ладан-Павленко/Facebook

Как сообщала "Страна", в марте харьковский аквапарк "Джунгли" закрыли на три дня после того, как там 20 детей отравились хлором.