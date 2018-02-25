Южнокорейская компания Samsung Electronics на выставке MWC 2018 в Барселоне представит свои новые флагманские смартфоны - Galaxy S9 и S9+. Выставка продлится всего три дня с 26 февраля. Об этом сообщает РБК.

В новинках любителям Samsung бросается в глаза безрамочный дизайн телефонов, передняя панель которых почти полностью занимает экран.

6 ГБ оперативной памяти вместо 4 ГБ

У Galaxy S9+ будет 6 ГБ оперативной памяти, а обычный Galaxy S9 имел только 4 ГБ. Также Galaxy S9+ станет обладателем двойной основной камеры 12+12 Мп, а у Galaxy S9 будет одинарная на 12 Мп. Фронтальные камеры обоих устройств оснащены 8-мегапиксельным сенсором.

У обоих смартфонов элементы на задней панели организованы вертикально, со сканером отпечатков пальцев под модулем камеры. Это должно решить проблему с загрязнением объектива.

Фото: ferra.ru

Сверхчеткое разрешение

Дисплеи не изменятся - Galaxy S9 получил 5,8-дюймовый дисплей, старшая модель - 6,2-дюймовый. Это безрамочные Super AMOLED-экраны с изогнутыми боковыми кромками разрешением Quad HD+ (2960 × 1440 пикселей). Фронтальные камеры получат сенсоры на 8 Мп.

Оба устройства оснащены процессором Snapdragon 845.

Продвинутая модель также имеет более емкую батарею 3500 мА·ч, младшая модель - 3000 мА·ч. Н

На оба смартфона установлена последняя версия операционной системы Android 8.0.

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ стали первыми и на некоторое время единственными смартфонами на базе 10-нанометрового Qualcomm Snapdragon 845. Первая партия нового чипа будет использована в Galaxy S9 для США, а для остальных регионов в основу Galaxy S9 ляжет фирменный 10-нанометровый Exynos 9810. Объём встроенного накопителя составляет 64, 128 или 128 ГБ.

Фото: ferra.ru

Аккумуляторы

Аккумуляторы Galaxy S9 и Galaxy S9+ имеют объём 3000 и 3500 мАч, соотвественно. Обе модели имеют слот для карточек microSD объёмом до 400 ГБ, 3,5-мм аудиоразъем и порт USB Type-C. Отмечаются стереодинамики AKG, защита от воды и пыли уровня IP68, операционная система Android 8.0 Oreo.

Вес и размер флагманов

Поддерживаются LTE , Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, ANT+, NFC, GPS+ГЛОНАСС. Размеры составляют 147,7 x 68,7 x 8,5 мм и 158,1 x 73,8 x 8,5 мм, соответственно. Вес - 163 и 189 граммов.

Селфимоджи и 3D-аватары

Особенностью новых моделей стала функция создания 3D-аватаров, которые служат персонифицированными анимационными эмоджи - селфимоджи.

Пользователь может создать виртуальную версию самого себя в виде эмоджи, которым можно делиться с друзьями, даже если у них нет смартфона Samsung. Селфимоджи представлены в формате видео или формате AGIF, который используется для создания стикеров и поддерживается большинством популярных мессенджеров.

Фото: ferra.ru

Эта функция стала ответом Apple, которая в прошлом году представила похожую опцию Animojies вместе с последними версиями iPhone. Другой новой функцией новых смартфонов стал режим сверхзамедленной съемки: он позволяет создавать видеоролики со скоростью 960 кадров в секунду. Оба устройства способны автоматически улавливать движение, после чего начинается запись. Созданные видео можно превратить, например, в GIF-файлы и отослать друзьям.

Фото: ferra.ru

Фото: ferra.ru

Фото: ferra.ru

Фото: ferra.ru

Фото: ferra.ru

Фото: ferra.ru

Как сообщала "Страна", Samsung запатентовала дисплеи, которые внимательно следят за взглядом пользователя.

Напомним также, что в Samsung собираются размещать камеры, динамики и кнопки прямо на экране смартфонов.