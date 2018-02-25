Президент Польши Анджей Дуда обвинил украинских националистов в геноциде поляков. При этом он заявил, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Niezalezna.

Сегодня на территории бывшего села Гута Пеняцкая на Львовщине польская официальная делегация почтила память поляков, убитых здесь 28 февраля 1944 года. Во время церемонии государственный секретарь канцелярии президента Польши Адам Квятковский зачитал обращение Анджея Дуды, в котором говорилось о "геноциде против поляков".

"Преступление геноцида, совершенное здесь украинскими солдатами и полицейскими на службе гитлеровского Третьего рейха и украинскими националистами, привело к уничтожению около тысячи человек: польских жителей Гуты Пеняцкой, а также евреев и беженцев из других городов Волыни и Подолья, которых они прятали", - заявил президент Дуда.

Он добавил, что "невинная смерть, причиненная только потому, что они поляки, пугает огромной жестокостью". По словам президента Польши, обязанность современных поляков - "не забывать о преступлениях в Гуте Пеняцкой", "помнить и делать выводы".

Президент Польши подчеркнул: поляки стреляться к хорошим отношениям с украинцами, но будущее следует "строить на основе истины, а не лжи или отрицании".

"Наши страны нуждаются друг в друге, чтобы обе наши страны были сильными и безопасными. Поэтому нам также нужна память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года. Так, чтобы ничего подобного не происходило снова, и чтобы наши отношения основывались на прочном фундаменте и взаимном доверии ", - заявил Дуда.

Как сообщала "Страна", президент Польши Анджей Дуда подписал "антибандеровский закон", как и обещал.

Ранее рейтинг показал, что украинцы влияют на экономику Польши больше, чем президент страны Дуда.