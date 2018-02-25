Израильская компания, оперирующая коммерческими спутниками ImageSat International (ISI), опубликовала сделанный 23 февраля из космоса снимок, на котором оказались два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 на базе Хмеймим в Сирии.

"ISI вскрыла развертывание двух российских истребителей Су-57 на авиабазе Хмеймим, - утверждает сайт компании. - ISI публикует первое развертывание двух российских СУ-57, запечатленное на снимках спутника Eros-B 23 февраля".

"Неизвестно, будут ли Су-57 задействованы в боевых вылетах, однако ISI предполагает, что они будут использоваться для тестирования технических систем, а также сбора разведданных, так как Су-57 все еще находятся на стадии разработки", - добавила израильская компания-оператор коммерческих спутников.

Ранее российские и иностранные источники сообщили, что два опытных экземпляра российского самолета пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирии в рамках проведения опытно-боевой эксплуатации. На видеозаписи, опубликованной сирийским интернет-пользователем Wael Al-Hussaini в социальной сети Twitter, запечатлены кадры посадки двух самолетов Т-50 на авиабазу Хмеймим в сопровождении многоцелевого истребителя Су-30СМ.

Ранее "Страна" сообщала, что Генштаб России приказал подавить мобильный интернет возле своих баз в Сирии.