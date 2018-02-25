В воскресенье, 25 февраля, в Киевской области спасатели вытащили из снежного заноса автобус Volvo с иностранными туристами. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Отмечается, что инцидент произошел на дороге Тетиев-Бурковцы-Погребище.

"Спасатели с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали автобус на проезжую часть дороги, где он самостоятельно продолжил движение", - говорится в сообщении.

В автобусе было 19 человек, никто не пострадал.

Спасатели предупреждают, что на новой неделе Украину еще больше завалит снегом. Пиковые дни для сложных погодных условий - 27 и 28 февраля.

Как сообщала "Страна", в Украине с новой недели температура ночью опуститься до 25 градусов мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.