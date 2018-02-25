Студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца объявили бессрочную забастовку. Об этом сообщается на странице вуза в Facebook.

Забастовка объявлена ​​в связи со вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ им. А.А. Богомольца. Речь идет об отстранении с поста ректора Екатерины Амосовой. О скандале вокруг этого события "Страна" уже подробно писала.

"Руководство Минздрава (а именно первый заместитель Ульяны Супрун – Александр Линчевский) системно в течение 2017-2018 годов, злоупотребляя властью, предоставляло письменные указания университету нарушить закон под угрозой расправы увольнением, осуществлять расходы бюджетных средств в особо крупном размере", – говорится в обращении коллектива.

В то же время из-за отказа ректора университета выполнить незаконные приказы МОЗ руководство министерства незаконно отстранило его от исполнения обязанностей.

"Такие действия руководства МОЗ прямо нарушают ст. 19 Конституции Украины", – уверены в университете.

Трудовой коллектив НМУ имени А.А. Богомольца также подчеркивает, что право выбора руководства университета принадлежит исключительно трудовому коллективу вуза.

"К сожалению, вместо немедленного прекращения произвола своих заместителей исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжает свою бездеятельность, прикрывая их незаконные действия. МОЗ решило поставить весь университет на колени, блокируя выплаты стипендий студентам и заработные платы трудового коллектива", – говорится в заявлении.

Студенты и работники университета заявляют, что такие дешевые манипуляции и неприкрытое давление со стороны руководства МОЗ неприемлемы.

Поэтому, начиная с понедельника, 26 февраля, учебный процесс и научная деятельность в НМУ им. А.А. Богомольца полностью остановится на неопределенное время, а все помещения университета будут недоступны для посетителей, за исключением помещений клиники, где лечатся пациенты.

Фото: facebook.com/nmu.official

В тоже время под этим сообщением немало возмущенных комментариев.

"Уважаемые! Забастовка? Вы повысили цену до 32 000 грн в год и Страйк? Вы отбираете самовольно право студентов на получение образования, за которое они заплатили", – пишут в комментариях.

Фото: facebook.com/nmu.official

К слову, в своем обращении Медицинский университет пишет, что забастовка объявлена забастовочным комитетом, в который вошли представители Студенческого парламента университета, Студенческой ГО "Студентська довіра", студенческий профком. Со стороны трудового коллектива – деканы и проректоры, профсоюзный комитет.

Координатором стачкома от трудового коллектива выбрали декана второго медицинского факультета Наталью Юрьевну Литвинову. Координаторами стачкома со стороны студенчества выбрали Сергея Суровцева – главу студенческого совета стоматологического факультета и главу ГО "Студентська довіра" Василия Гилюка.