Четыре футбольных болельщика львовских "Карпат", которые напали на сотрудников патрульной полиции на Одесском железнодорожном вокзале, проведут в отделении полиции 72 часа.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам советника главы Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка, меру пресечения в отношении задержанных болельщиков будет выбирать суд.

В отношении мужчин открыто уголовное производство по признакам статьи 345 Уголовного кодекса Украины ("угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

Как ранее сообщала "Страна", молодые люди приехали в Одессу на футбольный матч между местным "Черноморцем" и львовскими "Карпатами".

По требованию патрульных не курить на железнодорожном вокзале они отреагировали агрессивно, устроили драку.

На место драки приехали дополнительные полицейские наряды.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Одесской области Аллы Марченко, двое полицейских "находятся в медицинском учреждении, готовятся к обследованию". У одного полицейского травмировано колено.

Футбольный клуб "Карпаты" ситуацию пока не комментировал.

Напомним, 24 февраля матч 21-го тура украинской премьер-лиги по футболу между одесским "Черноморцем" и львовскими "Карпатами" завершился нулевой ничьей.