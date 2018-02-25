С новой недели в Украине ожидаются сильные снегопады, метели и снежные заносы. Спасатели прогнозируют пиковые дни для сложных погодных условий - 27 и 28 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Осадков могут избежать только жители западных областей. На остальной территории ожидаются порывы ветра до 15-22 м/с, а в Приазовье местами 25-27 м/с.

В частности, днем ​​27 февраля в южных областях, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области ожидаются сильные снегопады, сильные метели и снежные заносы.

Синоптики также предупреждают украинцев о сильном похолодании на большей части территории Украины в ближайшие дни. В связи с вторжением холодного арктического воздуха с севера Европы ожидается снижение ночной температуры 25 февраля до 14-19 градусов мороза.

В Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях ночью будет 17-22 градуса мороза; в южной части и на Закарпатье - 8-13 градусов мороза. 25-27 февраля в Киевской области температура ночью 17-22 градуса мороза (в Киеве 16-19 градусов мороза), местами по области - 24 градуса мороза.

26-27 февраля температура ночью 14-20 градусов мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25 градусов мороза, в южной части температура существенно не изменится.

Как сообщала "Страна", Украина максимально увеличила отбор газа из хранилищ на время морозов.