Сегодня, 25 февраля, в Дружковке состоялся центральный поединок 39-го тура Украинской хоккейной лиги, в котором встретились обладатели золотых и серебряных медалей прошлого сезона УХЛ - "Донбасс" и "Кременчуг". "Донбасс" победил в серии буллитов. Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Поединок обе команды начали очень активно, атакуя ворота друг друга, однако открыть счет клубам так и не удалось.

Во многом нули на табло оставались благодаря надежной игре вратарей Богдана Дьяченко и Виталия Власенко и мастерской работе защитников.

Вторая двадцатиминутка прошла по сценарию первой, но командам было очень тяжело удерживать даже минимальное преимущество в поединке.

Только под конец периода "Кременчугу" в меньшинстве удалось размочить Богдана Дьяченко точным броском Глеба Кривошапкина, который открыл счет в принципиальном матче. Заключительный период донетчане начали с активного прессинга и уже на второй минуте это принесло свои плоды – Ярослав Свищев сравнял счет в поединке, вернув донетчан в игру. Однако выйти вперед ни одному из клубов до конца периода так и не удалось.

Судьба поединка не решилась и в дополнительное время. И только послематчевые броски решили исход поединка – матч закончился волевой победой донетчан, благодаря победному броску Сергея Кузьмика.

"Донбасс" - "Кременчуг" 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – Кривошапкин – мен. – 36:52, 1:1 – Свищев (Жовнир, Кузьмик) – 41:44. Победный буллит – Кузьмик.

Как сообщала "Страна", "Белый Барс" ярко отпраздновал уникальную победу над ХК "Донбасс" в УХЛ.

Напомним также, что звезды хоккейного "Донбасса" провели открытую тренировку для болельщиков в Дружковке.