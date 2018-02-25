Директор театра "Золотые ворота" Стас Жирков по итогам гастролей в Германии заявил, что в Европе до сих пор ничего не знают об Украине. Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Магдебурге Жирков поставил пьесу "Сталкеры" Павла Арье и еще одно произведение. Первая пьеса шла на немецком языке.

"Я говорю по-английски, поэтому с актерами мы общались на английском, но я неплохо понимаю немецкий плюс был переводчик. А второй спектакль мы уже делали в ко-продукции, поэтому там был одна киевская актриса, один львовский актер и один немецкий. И это был спектакль на немецком, украинском, английском и русском языках, то есть он в таком уже полифоническом режиме", - рассказал Жирков.

При этом главный вывод режиссера после постановок в Германии заключается в недостаточной представленности Украины и украинского искусства в Европе.

"Это мое отношение и возможно сейчас на меня кто-то обидится, но мы для них - как Папуа–Новая Гвинея. Они о нас почти ничего не знают. Все эти истории, что, мол, украинская культура известна в мире - ничего этого нет. И этот факт надо принять не обижаясь и идти дальше, создавая эту новую украинскую культуру со всеми этими крутыми фактами, которые у нас там есть", - заключил Жирков.

Как сообщала "Страна", в Мюнхене Порошенко показал привезенный его солдатами из Авдеевки флаг Евросоюза.

Напомним также, что Евросоюз просит Киев вернуть 29 млн евро в связи с закрытием программы развития украинских границ.