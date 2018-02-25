Во Львове водитель микроавтобуса насмерть сбил 10-летнюю школьницу, которая каталась на санках около проезжей части дороги. Мужчина сначала скрылся с места происшествия, но затем вернулся.

Об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в 16:20 по ул. Пасечная, 49а. По словам Зинкевич, девочка скончалась на месте.

"Наезд совершил автомобиль RENAULT Master белого цвета с номерным знаком ВС8409ЕО, за рулем был мужчина старшего возраста, полного телосложения. Мужчина сначала с места происшествия уехал в неизвестном направлении"- отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Позже в комментариях Игорь Зинкевич добавил, что по состоянию на 17:40 водитель автобуса вернулся на место происшествия, продолжается оформление ДТП.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Как сообщала "Страна", на Прикарпатье водитель буса сбил насмерть 67-летнего велосипедиста.

Напомним также, что на трассе Киев-Чоп внедорожник сбил насмерть двух женщин.