Из-за снижения температуры воздуха в некоторых регионах до -25 градусов мороза Украина увеличила отбор газа из подземных хранилищ до максимального уровня.

Об этом сообщает УНИАН.

В промежуток с 2017 по 2018 год среднесуточный отбор составил рекордные 101 млн куб.м в сутки.

Как сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский, Украина увеличила отбор газа из подземных хранилищ на 7%.

Белявский добавил, что газ также импортируется из Европы (в режиме 16 млн куб.м в сутки) и добывается украинскими компаниями (57 млн куб.м в сутки). "По состоянию на сегодняшнее утро суточное потребление газа увеличилось в Украине до 170 млн куб.м. В хранилищах остается 10,4 млрд куб.м газа", - отметил советник министра.

Как сообщала "Страна", отбор газа из хранилищ год назад составил 53,21 млн куб.м при запасах 8 млрд 653,7 млн куб.м, два года назад – 23,65 млн куб.м (10 млрд 411,99 млн куб.м), три года назад – 60,95 млн куб.м (8 млрд 390,37 млн куб.м).

Напомним также, что 24 октября Украина фактически "распечатала запасы газа".